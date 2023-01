Serie B | LIVE 8 gare | Parma avanti | il Benevento riacciuffa il Genoa Fabbian fa volare la Reggina

la Repubblica

... tra Verona e LecceDopo la tre giorni dedicata alla Supercoppa Italiana e agli ottavi di Coppa Italia, si torna in campo per la diciannovesima giornata del campionato diA: apre la sfida che ...Il match valido per la 19ª giornata diA 2022/2023 tra Hellas Verona e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi, Hellas Verona e Lecce si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato ... Diretta Verona - Lecce (1-0) Serie A 2022 - la Repubblica CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.00 15:51 La DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile termina qui! Grazie a tutti per averci se ...Allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria va in scena la sfida della 21esima giornata del campionato di Serie B tra granata e rossoverdi ...