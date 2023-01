Serie B | il Genoa di Gilardino vince contro il Benevento di Cannavaro

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ildi Albertoha vinto in trasferta il match diil Benenevento di Fabio. Ecco il risultato I due Campioni del Mondo, si sono sfidati oggi nel match diB in cui ildi Albertoha vinto in trasfertail Benenevento di Fabio. Una rete di Puscas al 94esimo che ha firmato il 2-1 ha regalato i tre punti ai rossoblù, che sotto la guida tecnica dasi sono decisamente ripresi anche in classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Ecco il risultato I due Campioni del Mondo, si sono sfidati oggi nel match diB in cui ildi Alberto Gilardino ha vinto in trasferta contro il Benenevento di Fabio Cannavaro. Una ...Salernitana , Empoli esono le squadre che hanno mostrato interesse, ma questo infortunio potrebbe cambiare totalmente le cose. FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanentiA, ... Genoa, che pasticcio. Si va verso un -2 per mancati pagamenti: la A si allontana Le parole, ormai, non bastano più. D’altronde, la fitta nube di scorie che sta avvolgendo la Strega da inizio stagione non sembra volersi diradare. A comporla, atomi di inadeguatezza, ...Le parole, ormai, non bastano più. D’altronde, la fitta nube di scorie che sta avvolgendo la Strega da inizio stagione non sembra volersi diradare. A comporla, atomi di inadeguatezza, ...