Serie A | Salernitana - Napoli 0 - 2

Il Napoli passa a Salerno battendo la2 - 0 (1 - 0) in un match della 19/a giornata del campionato diA. Decidono i gol di Di Lorenzo (45' + 3') e Osimhen (48'). .- Napoli 0 - 2 LA CRONACA nella 19esima giornata di campionato GOL Al 45+2'- Napoli 0 - 1 - Ospiti in vantaggio con una rete del capitano Di Lorenzo Al 48' Al- Napoli 0 - 2 - Per gli uomini di Spalletti raddoppia OsimhenIl Napoli prosegue la sua corsa in campionato nonostante l'eliminazione a sorpresa in Coppa Italia: gli uomini di Luciano Spalletti superano la Salernitana nel derby campano chiudendo il girone di and ...Cinquanta punti su cinquantasette totali a disposizione. Il Napoli si sbarazza in scioltezza anche della Salernitana, in trasferta, e chiude un girone d’andata quasi perfetto. All’Arechi gli azzurri s ...