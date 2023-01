Serie A | la classifica con la Juve penalizzata | bianconeri al decimo posto

Agenzia ANSA

La penalizzazione porta i bianconeri al 10° posto in, completamente fuori dalla lotta per l'Europa inA e il futuro del campionato ora è tutto in salita. Immediate le reazioni dei ...... che ha sottratto 15 punti inalla Juventus. Certo, il Collegio di garanzia del Coni ... Così, d'improvviso ma non inaspettatamente, la graduatoria dellaA si è ridisegnata in corsa, in ... Serie A: in classifica Juve dal terzo al decimo posto - Calcio GOL – “Quanti gol voglio fare quest’anno 25”. OSIMHEN – “È l’avversario diretto più forte che ho incontrato in Serie A e vincerà la classifica cannonieri. Io sono al secondo posto fra i centravanti”.Per il terzo anno di fila Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale dell'Open d'Australia recuperando due set di svantaggio e battendo in 3 ore e 33 minuti l'ungherese Marton Fucsovics p ...