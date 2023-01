Serie A | Inter-Empoli | data | orario e diretta TV

Leggi su intermagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023)TV e streaming Ultima partita del girone di anper laA in questo fine settimana. Tra le partite in programma c’è anche quella di San Siro tra l’e l’che si affronteranno alle ore 20:45 di lunedì 23 gennaio: ecco come seguire il match inTV e streaming. Sky La partita tra nerazzurri e azzurri sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio canale 202 a partire dalle ore 20:45, su Sky Sport 4k canale 213, sempre a partire dalle 20:45 e su Sky Sport, canale 251. La programmazione dell’emittente satellitare prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a ...