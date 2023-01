Serie A | infortunio importante | salta il match contro la big

Leggi su rompipallone

(Di sabato 21 gennaio 2023) Brutte, bruttissime notizie. Lo Spezia dovrà fare a meno di uno dei suoi pezzi più pregiati, di colui che stava trascinando gli uomini di Gotti a suon di goal, la punta di diamante: M’Bala Nzola. L’angolano si ferma per: salterà sicuramente la partita di domanila Roma, ma le cose potrebbero essere più gravi del previsto. L’attaccante dello Spezia si è fermato per una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. La paura è quella di vedere Nzola lontano dal terreno di gioco per circa un mese. I liguri proveranno a recuperarlo per la fine di febbraio. M’Bala Nzola Spezia Spezia, il comunicato ufficiale su Nzola “Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Mbala Nzola hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già ...