Serie A | il Napoli chiude il girone di andata a 50 punti | Salernitana ko

(Di sabato 21 gennaio 2023) Come una grande squadra. Che punta dritta verso un sogno, sempre più un obiettivo, senza voltarsi indietro. Ildimentica subito l'amara eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese e continua il proprio splendido percorso in campionato. Il derby campano è azzurro: lafinisce ko 2-0, punita nel recupero del primo tempo dall'inserimento vincente di Di Lorenzo e tramortita dopo tre minuti della ripresa dalla zampata di Osimhen, sempre più capocannoniere del campionato. La squadra di Spalletti aumenta ancor più il solco - e la pressione - sulle inseguitrici, con il Milan che scivola a meno dodici e l'Inter a meno tredici. Al giro di boa dellaA ilvira con 50, numeri impressionanti che testimoniano l'incredibile cammino dei campani. Anche in una serata meno ...

