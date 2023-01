Serie A Femminile TIM 2022 23 | la Top 11 della 13^ giornata di campionato

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ecco i facts relativi alla Top-1113a giornataTIM: ? Isabella Kresche: Il portiere del Sassuolo, oltre a condividere con Sara Cetinja il primato per numero di parate effettuate in questa giornata (otto), ha registrato la più alta percentuale di salvataggi tra gli estremi difensori che hanno affrontato almeno cinque tiri nello specchio (89% – 8/9). ? Gudny Árnadóttir: Oltre a essere uno dei tre difensori in gol in questa giornata, l’islandese è stata la giocatrice che nel match tra Milan e Parma ha toccato più palloni (81, almeno quattro più di qualsiasi altra nella sfida). ? Moeka Minami: Il difensore giallorosso ha completato ben 88 passaggi totali e 57 nella metà campo avversaria nella giornata appena conclusa, più di qualsiasi altra collega di reparto in questo turno. ? Cecilia Salvai: ...

Agli ottavi se la vedrà con l'idolo di casa De Minaur (22testa di). Avanti Rublev, Rune e De ... 6 - 3, 6 - 4 Murray - Bautista Agut I principali risultati del 3° turno del torneo...Calcio 2022 - 2023Squadra Hellas Verona Women Mister Matteo Pachera torna sulla panchina dell' Hellas Verona Women . Al tecnico di Bussolengo, che aveva già ricoperto il ruolo di allenatore della ... Serie A Femminile - Alle 12:30 Sampdoria-Milan aprono la 14ª giornata. Roma in campo domani a Parma È tempo di 14ª giornata per la serie A femminile che lascia gli onori di casa a Sampdoria – Milan, match in programma sabato alle ore 12.30. Le blucerchiate sono reduci da 5 sconfitte consecutive e ...Doppio impegno per la Pallamano Aretusa che domenica sarà in campo con le formazioni di Serie A2 femminile e maschile. Le ragazze guidate da Alfio Settembre torneranno in campo a distanza di un mese e ...