Serie A femminile 2022 2023 | vittorie per Milan e Fiorentina negli anticipi della 14° giornata

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) I risultati dei duequattordicesimadi calcio. Ad aprire il programma è stata la trasferta vincente delin casaSampdoria. Le rossonere si sono imposte per 3-0, un risultato che permette alle ragazze di Maurizio Ganz di agganciare almeno provvisoriamente l’Inter al quarto posto.subito avanti in avvio di partita con il tocco sotto porta di Mesjasz per poi continuare a spingere e trovare il raddoppio prima dell’intervallo, grazie al rigore trasformato da Asllani. Nella ripresa c’è spazio anche per il tris, firmato da Bergamaschi. Vittoria esterna anche per la, che supera di misura il Sassuolo a ...