Serie A | diciannovesima giornata | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo aver assegnato il primo trofeo della stagione con l’Inter che nella cornice di Riyad ha sconfitto il Milan conquistando la Supercoppa Italiana, il calcio italiano si prepara per mandare in scena ladel campionato diA. Sarà una tornata davvero molto interessante che manderà in campo sfide importanti per la classifica. Ecco tutto quello che c’è da sapere e latv delle partite di questo weekend lunghissimo che comincerà sabato con le prime gare e si concluderà addirittura di martedì.A,: ecco quello che c’è da sapere Occhio agli incroci in questa. Saranno diverse le sfide importanti a livello di classifica che potrebbero riscrivere le sorti delle forze in gioco. La ...