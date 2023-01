Sentenza plusvalenze | la Juventus annuncia il ricorso Bonucci dà la carica | «Oggi è ancora più importante essere squadra»

(Di sabato 21 gennaio 2023) «La società attende la pubblicazione delle motivazioni e presin d’ora la proposizione dial Collegio di garanzia dello sport nei termini del Codice di giustizia sportiva». Esordisce così la nota ufficiale della, pubblicata dopo ladella Corte federale d’appello nell’ambito dell’inchiesta sulle. I legali della, a loro volta, in un comunicato evidenziano che a prescindere dalle motivazioni «alla solae ai suoi dirigenti viene attribuita la violazione di una regola che la stessa giustizia sportiva aveva ripetutamente riconosciuto non esistere. Riteniamo che si tratti di una palese ingiustizia anche nei confronti di milioni di appassionati – rincarano gli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e ...

Sky Sport

La Juventus ha 30 giorni per appellarsi dopo lache ha fatto seguito all'inchiesta sulleLa motivazione è: lefittizie nei bilanci al 30.6.19, 30.7.20 e la trimestrale 2021 hanno permesso alla Juve di ridurre le perdite e di non ricapitalizzare, e di fare il mercato, con ... Juventus penalizzata di 15 punti: la sentenza sulle plusvalenze L'esperto di diritto sportivo, Eduardo Chiacchio, ospite di Michele Criscitiello a Sportitaliamercato, ha analizzato la sentenza che ha portato alla pesante penalizzazione della Juventus.Dopo la decisione della Corte Federale, il club bianconero ha ribadito in una nota che farà ricorso al terzo grado di giustizia sportiva ...