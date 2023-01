Semplicemente Napoli! Sconfigge la Salernitana e gira a 50

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il Napoli batte all'Arechi lae termina il girone d'andata a 50 punti. Primo tempo con poche occasioni, merito della squadra granata che non lascia spazi agli azzurri. Il Napoli prima si vede annullare un gol a Osimhen per fuorigioco, poi nei minuti di recupero passa in vantaggio con un gran destro di Di Lorenzo, servito alla perfezione da Anguissa. Ad inizio ripresa subito il raddoppio con Osimhen, che segna a porta vuota dopo un palo colpito da Elmas. La squadra di Spalletti poi controlla agevolmente il match.- NAPOLI 0-2; TABELLINO(4-3-3): Ochoa; Daniliuc (40’st Sambia ), Gyomber (16’pt Lovato ), Pirola, Bradaric; Vilhena (28’st Valencia ), L.Coulibaly , Nicolussi Caviglia; Candreva, Dia (40’st Bonazzoli ), Piatek. In panchina: Fiorillo, Sorrentino, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, ...

ilmattino.it

Non c'è nessun illecito o irregolarità,una soggettiva lettura del documento finanziario. Fa male vedere il ruolo del Massimo avvilito e mortificato agli occhi d'Europa. La cultura come ...... Il fatto quotidiano e La verità, ci ha propinato una storia incredibile (forse,, "... ne spende quattrocento al mese per raggiungere Milano datutti i giorni perché non trova un ... Teatro San Carlo di Napoli, l'appello di artisti e intellettuali: «Basta liti, il Massimo va rispettato» Cominciamo con un grande grande complimento: il Napoli di Luciano Spalletti ha terminato il girone d'andata del campionato di Serie A 2022-2023 con 50 punti tondi tondi, figli di 16 vittorie, ...Brutta sconfitta tra le mura amiche per la Salernitana di mister Nicola. I granata non riescono a rialzare la testa contro un Napoli semplicemente ...