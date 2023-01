Tiscali Notizie

Tremila piante di marijuana, per un valore sul mercato dello spaccio di oltre un milione e 400 mila euro, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri a Monguzzo (Como). Sono anche stati ...... organizzate in collaborazione con il Comune di Cesena, saranno a cura degli studenti dell'ITE "Renato" che, in qualità di moderni ciceroni, accompagneranno i visitatori alladell'... Scoperta serra con 3 mila piante di marijuana e pusher armati Oggi Casa Serra, casa museo di viale Carducci aprirà le porte alla presenza dell’assessore alla Cultura Carlo Verona e del nipote del critico letterario e scrittore nato a Cesena il 5 dicembre del 188 ...Tremila piante di marijuana, per un valore sul mercato dello spaccio di oltre un milione e 400 mila euro, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri a Monguzzo (Como). Sono anche stati arrestat ...