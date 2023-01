Scomparsa una 23enne | arrestato l' ex fidanzato | si cerca il cadavere

Corriere TV

... da copiare all'attrice 51enne Bridget Moynahan : annodata a cappio e portata asotto il ... Altro spunto da copiare in versione casual, la sciarpa ripiegata morbidamente susola spalla , ......alla tragicadi un collega' e 'per lanciare un allarme, per rendere noto a tutti, istituzioni e cittadini, un grave malessere giunto ormai ai limiti della sopportazione'. Rea piange '... La scomparsa da Gino Landi e quel balletto incredibile del ‘74 su una canzone cult di Celentano Una settimana un po' insolita per la Lucchese, segnata dal grave lutto che ha colpito i rossoneri con la prematura scomparsa del responsabile marketing Enrico Scaletta. Domani però al Porta Elisa arri ...A latere del dolore per la scomparsa di un'attrice e donna amatissima come Gina Lollobrigida, ci sono purtroppo scontri tra persone a lei vicine. Uno dei personaggi problematici della sua vita è l'ex ...