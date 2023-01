Today.it

... da copiare all'attrice 51enne Bridget Moynahan : annodata a cappio e portata asotto il ... Altro spunto da copiare in versione casual, la sciarpa ripiegata morbidamente susola spalla , ......alla tragicadi un collega' e 'per lanciare un allarme, per rendere noto a tutti, istituzioni e cittadini, un grave malessere giunto ormai ai limiti della sopportazione'. Rea piange '... Scomparsa una 23enne: arrestato l'ex fidanzato, si cerca il cadavere della giovane Una settimana un po' insolita per la Lucchese, segnata dal grave lutto che ha colpito i rossoneri con la prematura scomparsa del responsabile marketing Enrico Scaletta. Domani però al Porta Elisa arri ...La città di Subiaco ha dato il suo ultimo saluto alla celebre concittadina Gina Lollobrigida. Folla, fiori e applausi per le strade della Città al passaggio ...