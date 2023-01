Scienza | la chimica scopre i falsi dipinti | ecco come autenticare un Picasso

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lava in aiuto all’arte per studiare ie individuare i. E’ questo il tema centrale di un volume curato da Ilaria Degano e Maria Perla Colombini, del dipartimento diIndustriale dell’Università di Pisa, insieme a Austin Nevin del Courtauld Institute of Art di Londra. Il libro, intitolato “Analytical Chemistry for the Study of Paintings and the Detection of Forgeries”, riporta l’ateneo pisano, “fa il punto sulle metodologie scientifiche più innovative che possono aiutare a verificare l’autenticità di un quadro. In tutto questo, laha un ruolo chiave e non a caso le due curatrici hanno un primato nel settore con pochissimi altri centri che possono vantare simili competenze a livello internazionale”. “Nei nostri laboratori l’attività di ...