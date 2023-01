Sci | Sofia Goggia cade nella seconda libera a Cortina | Curtoni sul podio

OA Sport

Tutti aspettavano il bis diGoggia che non è arrivato a causa di una caduta nella seconda discesa libera sull'Olympia delle Tofane, con partenza abbassata a causa delle condizioni meteo. In compenso a portare i colori ......perGoggia. L 'azzurra, dopo l'ennesimo trionfo nella prova di ieri , è finita fuori pista nella discesa di questa mattina a Cortina d'Ampezzo, valida per la coppa del mondo femminile di... Sci alpino, Sofia Goggia: “Io e Brignone abbiamo vinto poco per le sciatrici che siamo. Shiffrin ha il quadruplo dei successi” Sospiro di sollievo per Sofia Goggia: non ci sono state conseguenze per la caduta occorsa nella seconda discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuori ...L'azzurra chiude sul podio alle spalle della slovena e di Lie, la bergamasca out mentre era in corsa per la vittoria ...