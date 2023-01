(Di sabato 21 gennaio 2023) Si è appena conclusa in quel di Le(Quebec City, Canada) ladel circuito didel2022-di scispecialità aerials, dove a salire in cattedra sono stati lo statunitense Quinne la padrona di casa Marlon. Dehlingher si è imposto sulla concorrenza realizzando un Back Double Full-Full-Full valutato complessivamente 122.64, con cui ha regolato di misura lo svizzero Noe Roth, secondo con 121.24, e l’ucraino Dmytro Kotovskyi, terzo con 120.81.invece è stata l’unica in campo femminile a salire oltre quota 95, eseguendo un Back Full-Double Full da 96.23 ed arginando senza particolari patemi Ashley Caldwell,con 92.00 davanti ...

OA Sport

Per la prima volta in un'edizione del Festival della Gioventù Europea sono presenti il- con le specialità Slopestyle, Big Air e Skicross " e loAlpinismo, disciplina legata all'Italia ...Ci trasferiamo poi in Val di Fiemme , una delle patrie dellodi fondo mondiale . Non solo sui ... si può godere di un meraviglioso snowpark , completamente dedicato al. Infine, in ... Sci freestyle, Coppa del Mondo 2023: Dehlinger e Thenault vincono la seconda tappa a Le Relais Oggi, sabato 21 gennaio 2023, saranno di scena diversi sport: gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordica, snowb ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO SPORT INVERNALI 21 GENNAIO Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 14 gennaio 2023. S ...