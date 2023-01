Sci di fondo | sprint Coppa del Mondo Livigno 2023 oggi in tv | orario e streaming

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il programma, con l’e la direttadellamaschile e femminile di, tappa valida per ladel2022/di sci di. Si riparte dopo il Tour de Ski, dove Johannes Hoesflot Klaebo e Frida Karlsson hanno praticamente dominato la scena. Occhi puntati anche sull’Italia, con un Federico Pellegrino in grande forma così come Francesco De Fabiani e Simone Mocellini. Appuntamento, sabato 21 gennaio, alle ore 10.45 con le qualificazioni, mentre le finali sono in programma alle ore 13.15. Diretta tv – Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it vi terrà ...

OA Sport

Una prima volta storica. Complice il freddo e la neve più abbondante rispetto ad altre località di montagna, a Livigno è tutto pronto per l'attesissima Coppa del Mondo didi, una tappa cruciale per la specialità come testimonia la presenza di tutti i migliori atleti della disciplina. Una due giorni che entra a far parte della storia del 'Piccolo Tibet', da ...Federico Pellegrino ha parlato alla vigilia della sprint in tecnica libera di Livigno, valida per la Coppa del mondo didi: il fondista Azzurro spera nel quarto podio di fila. "La pista sprint di Livigno è molto interessante. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra in questi giorni, e la pista è come me la ... Calendario sci di fondo oggi: orari 21 gennaio, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist della sprint di Livigno – La presentazione del week end di Livigno – Le parole di Federico Pellegrino alla vigili ...Oggi, sabato 21 gennaio 2023, prosegue la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo: a Livigno (Italia) va in scena la sprint in tecnica libera. Qualificazioni femminili alle 10.45, qualificazioni mas ...