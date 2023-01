Sci alpino | Sofia Goggia | “Per fortuna non è successo niente Prendo botta su botta | ma domani ci sono”

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sospiro di sollievo per: non cistate conseguenze per la caduta occorsa nella seconda discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. La fuoriclasse bergamasca, che era reduce dalla vittoria di ieri nella gara-1 sull’Olympia delle Tofane, ha commesso un errore cruciale sullo Scarpadon, si è sbilanciata ed è volata a terra, finendo poi nelle reti. L’azzurra si ètamente rialzata prontamente, è giunta al traguardo sulle sue gambe e ha salutato il pubblico. Non cistati infortuni e problemi fisici, sulla pista dove lo scorso anno si fece male alla vigilia delle Olimpiadi. La nostra portacolori, che in questa stagione ha vinto ben quattro discese e si trova saldamente al comando della classifica generale, tornerà in ...