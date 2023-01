Sci alpino | Giuliano Razzoli salta lo slalom di Kitzbuehel Cos’è successo e le prossime gare

(Di sabato 21 gennaio 2023)non prenderà parte allodi, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’azzurro si è trovato costretto are la gara in programma domenica 22 gennaio (prima manche alle ore 10.30, la seconda tre ore più tardi) a causa del consueto problema alla schiena che lo affligge ormai da diverso tempo. Il 38enne è reduce dal 26mo posto di Wengen e dal 25mo di Adelboden, oltre che dal ritiro di Garmisch. Prima di Natale era stato 18mo a Madonna di Campiglio. La stagione non sta di certo girando per il meglio, la sua ultima top-10 in Coppa del Mondo risale al 27 febbraio 2022 quando fu sesto a Garmisch, un mese dopo essere salito sul terzo gradino del podio a Wengen. L’obiettivo è quello di recuperare per la grande Classica di Schladming, in ...

Eurosport IT

