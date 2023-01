Sci alpino | Elena Curtoni terza nella discesa bis di Cortina Caduta e sospiro di sollievo per Sofia Goggia

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilka Stuhec è definitivamente tornata. Dopo il secondo posto di ieri, la slovena trionfasecondadie risale sul gradino più alto del podio oltre quattro anni dopo l’ultima volta. Una vittoria che mancava a Stuhec addirittura dal dicembre 2018, quando si impose nel superG in Val Gardena, completando una doppietta visto il successo del giorno prima in. Si tratta della decima vittoria in Coppa del Mondo per Stuhec, che si candida ad essere protagonista anche agli ormai imminenti Mondiali di Meribel/Courchevel. Oggi la slovena ha sciato benissimo e soprattutto ha saputo portarsi dietro tantissima velocità per un’ottima parte finale. Primo podio della carriera inlibera per una sorprendente Kajsa Vickhoff Lie, che con il pettorale trenta si inserisce in seconda ...