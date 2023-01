Sci alpino | Elena Curtoni ' I centesimi dalla mia parte'

OA Sport

"Su una gara così corta era prevedibile che saremmo arrivate tutte attaccate" CORTINA D'AMPEZZO - "Su una gara così corta era prevedibile che saremmo arrivate tutte attaccate, i centesimi sono stati ...Ha vinto la slovena Ilka Stuhec in 1'04"73, due volte campionessa del mondo e decimo successo in Coppa del mondo di, ritornata in gran forma dopo un serio infortunio ad un ginocchio nel ... Calendario sci alpino oggi: orari sabato 21 gennaio, programma discese Kitzbuehel e Cortina, tv, streaming, pettorali "Su una gara così corta era prevedibile che saremmo arrivate tutte attaccate" CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) - "Su una gara così corta era prevedibile che saremmo arrivate tutte attaccate, i centesimi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA E’ SUCCESSO A SOFIA GOGGIA E COSA SI E’ FATTA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 11.08 La classifica dopo le prime 30, ormai definit ...