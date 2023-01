Sci alpino discesa Cortina 2023 | Goggia tradita da un dosso | caduta e gara finita per l’azzurra

(Di sabato 21 gennaio 2023) Bruttaper Sofia, nel corso dellalibera odierna did’Ampezzo.è statada unin pista, perdendo l’equilibrio e cadendo nelle reti di protezione. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per, che si rialza immediatamente e arriva da sola al traguardo. SportFace.

OA Sport

Giornata pienissima e ricca di emozioni quella di venerdì 20 gennaio nei Mondiali Juniores dia Sankt Anton, con ben quattro titoli assegnati e piemontesi - per nascita, passaporto o tesseramento - grandi protagonisti. Andando con ordine, la vittoria nel Super - G femminile è andata ...Ottimo nono posto a 95/100 per la sestrierina Matilde Lorenzi delloClub Sestriere. Al quindicesimo posto Sara Allemand, al ventunesimo Melissa Astegiano, al trentaduesimo assoluto e all'ottavo ... Calendario sci alpino oggi: orari sabato 21 gennaio, programma discese Kitzbuehel e Cortina, tv, streaming, pettorali SCI ALPINO - Comincia un nuovo weekend di Coppa del Mondo con due grandi classiche del circo bianco. Segui in DIRETTA SCRITTA la discesa femminile di Cortina e ...Da sempre considerata la più grande sfida della Coppa del Mondo di sci alpino, dove si sonos empre disputate solo le gare maschili. E dove anche la Goggia ha sempre detto che non vorrebbe gareggiare. ...