Sci alpino | Coppa del Mondo maschile | classifica generale aggiornata dopo discesa Kitzbuehel 2023

(Di sabato 21 gennaio 2023) Aleksander Kilde vince laliberadi, con il crono di 1:56.90. Alle sue spalle il francese Clarey, con 67 centesimi di ritardo, e lo statunitense Ganong, con 95 centesimi di troppo. Tra gli atleti italiani ottima gare per Mattia Casse, quarto a 0.99 di ritardo da Kilde. Dominik Paris ha chiuso invece in 13esima posizione, con un distacco di 1.92 dalla testa. Christof Innerhofer termina poi 15esimo, a 2.06 da Kilde.: 1. Marco Odermatt (SUI) 1186 2. Aleksander Kilde (NOR) 961 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 677 4. Henrik Kristoffersen (NOR) 665 5. Lucas Braathen (NOR) 525 6. Loic Meillard (SUI) 507 7. Alexis Pinturault (FRA) 437 8. Manuel Feller (AUT) 406 9. Marco Schwarz (SUI) 377 10. James Crawford (CAN) 327 16. Mattia Casse (ITA) ...

Niente bis a Cortina per Sofia Goggia: dopo il successo di ieri Sofia è caduta nel finale della pista Olympia, sbilanciata su un dosso è scivolata via, per fortuna senza conseguenze. Si è poi rialzata ...Aleksander Kilde vince la discesa libera maschile di Kitzbuehel 2023, con il crono di 1:56.90. Alle sue spalle il francese Clarey , con 67 centesimi di ritardo, e lo statunitense Ganong , con 95 ...Sospiro di sollievo per Sofia Goggia: non ci sono state conseguenze per la caduta occorsa nella seconda discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuori ...'Su una gara così corta era prevedibile che saremmo arrivate tutte attaccate' CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) - 'Su una gara così corta era ...