Schiattarella | “Non voglio fare la fine di due anni fa | i tifosi ci sostengano”

Telenord.it

69° Benevento in crescita e nel miglior momento di partita, cross per Simy che salta sopra tutti e per fortuna del Genoainquadra lo specchio di porta 69° EsceEntra Viviani 64° ...... divora Veseli e fa godere i genoani) Allenatore Gilardino 7 - Il primo violinosbaglia neppure ... El Kaouakibi 5, Pastina 5, Capellini 5, Veseli 5; Karic 5 (46 Tello 7),6 (69 ... Benevento-Genoa 1-2, Puscas all'ultimo respiro regala la vittoria ai rossoblù Le probabili formazioni delle gare odierne, in programma alle ore 14, valide per la 21esima giornata del campionato di Serie B: Benevento-Genoa Benevento.Al Liceo Valentini di Castrolibero si sono tenute le gare valide per le qualificazioni alle prossime Prove Nazionali di scherma ...