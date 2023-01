Sbanda in bici per una pozzanghera | morto schiacciato dal camion

Agenzia ANSA

Un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion, mentre in bicicletta stava transitando lungo la strada provinciale sul ponte sul Lambro, nel comune di Landriano (Pavia). I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.