Sassuolo | Dionisi | «Non stanno venendo i risultati | dobbiamo essere motivati»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Monza Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Se guardiamo il volume, di gioco e di prestazione, le ultime partite dicono che siamo in crescendo ma non basta. I dettagli fanno la differenza, ne abbiamo parlato ma non basta, ciprendere l’episodio favorevole, se ora è sfavorevole è demerito nostro. Ci sono state disattenzioni anche nella gara precedente, il calcio d’angolo della Lazio ad esempio, abbiamo buttato palla fuori noi. Il modo migliore adesso è allenarsi e rigiocare. Non...

Calciomercato.com

...nelle ultime stagioni fu del, suo prossimo avversario nell'ultima giornata del girone d'andata. La squadra di Raffaele Palladino ha 21 punti, cinque in più dei neroverdi di Alessio... per riaccendere la scintilla: anche se Pinamonti è fuori per infortunio,può contare su un Berardi recuperato (e già in gol), Laurienté e Alvarez. Match, comunque, delicato per il... Sassuolo, Carnevali: 'Dionisi non rischia, sirene inglesi per Frattesi' Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Monza. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da TMW. “Se guardiamo il volume, di gioco e di ...La Virtus Bologna trova una vittoria cruciale per il proprio cammino in Eurolega. Battuti i greci del Panathinaikos per 74-64 per centrare il nono successo europeo in venti partite disputate. La class ...