Sassuolo | Carnevali | «Voglio realizzare il sogno di Squinzi Usciremo da questo momento negativo»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Giovanni, ad del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di futuro e obiettivi per i neroverdi Giovanni, ad del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di futuro e obiettivi per i neroverdi. Le sue dichiarazioni:– «Mi manca tantissimo. Avevamo un legame particolare. Mi aveva dato le chiavi delma voleva i conti in ordine. All’inizio gli chiedevo qualsiasi cosa e cosa ne pensasse, ma la sua risposta era sempre ‘decide lei’». CLASSIFICA – «Stiamo facendo meno bene di quello che pensavamo. Qualche difficoltà può starci bisogna tenere la calma e la consapevolezza di avere una rosa importante. Ne verremo fuori. Sono sorpresa perché appunto penso che la squadra fatta sia buona. Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Dionisi non rischia nulla. ...

Giovanni, a.d. del, sorride: "Visto quanto lavoro devo fare". - dice Giovanni, a.d. del, intervistato da Gian Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport - Frattesi e Traore piacciono in Premier, spesso vengono a seguirli osservatori di ... Carnevali: "Forza Sassuolo, rialza la testa. Non penso alla B e sogno l'Europa" L'a.d.: "Non sono contento ma risaliremo. Squinzi, al quale mi legava un legame particolare, voleva tornare nelle Coppe: è la mia sfida" ...Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del periodo negativo dei neroverdi e di Dionisi ...