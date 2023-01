Sassuolo | Carnevali | “Per vendere bene serve dare giusti valori Europa nostro obiettivo”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’amministratore delegato del, Giovanni, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Il dirigente degli emiliani ha detto la sua riguardo alla capacità dii giocatori monetizzando al meglio nel corso degli ultimi anni. “Il segreto èa ognuno il giusto valore – chiosa– Io poi seguo i nostri ex giocatori per capire se abbiamo dato loro il giusto valore. Basti pensare a Raspadori, per il rendimento che ha avuto al Napoli nessuno pensa che lo abbiamo venduto per una cifra troppo elevata.” Il momento delnon è dei più semplici in queste settimane, maesprime grande fiducia nel club: “Il sogno del dottor Squinzi era di riportare questa squadra ined è un ...