Sanremo | i Maneskin tornano come superospiti

Agenzia ANSA

... 'anche perché fino al giorno prima sono negli Stati Uniti, vengono appositamente per. Vedrete cosa accadrà con i, sarà energia allo stato puro', ha promesso Amadeus. I 'NUMERI' ...L'uscita di "Rush!", ultimo disco dei, è stata festeggiata dalla band con un matrimonio a ... pensando al dimenticato Lorenzo Licitra), la vittoria al Festival di, anche quella ai ... I Maneskin tornano come superospiti a Sanremo Dalla prestigiosa rivista statunitense The Atlantic al grande violinista Uto Ughi, piovono critiche sulla rock band romana. L’uscita di ...Il Festival di Sanremo chiama, e i [Måneskin](https://www.vanityfair.it/topic/maneskin) rispondono. Per il terzo anno consecutivo, la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis… Leggi ...