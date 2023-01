Sanremo 2023 | Ultimo | Per tornare ho sfidato tanti ' chi te lo fa fare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 20 gen. (Adnkronos) -ritorna in gara acon 'Alba' "per chiudere un cerchio", aperto con la vittoria tra i Giovani nel 2018 con 'Il ballo delle incertezze' e proseguito con il secondo posto tra i Big nel 2019 con 'I tuoi particolari'. Una scelta che lui stesso definisce "coraggiosa" e di fronte alla quale, ammette, in molti gli hanno detto: "chi te lo fa? Non ti serve, non ne hai bisogno, riempi già gli stadi". Ma, come ha già spiegato sui social al momento dell'annuncio della partecipazione al festival,ribadisce: "Non posso dire: faccio gli stadi e quindi non vado a. Ho 26 anni e mi metto in gioco. Vado aa chiudere il cerchio, non perché abbia un conto aperto, non perché se non vinco non va bene ma perché sentivo che 'Alba' era il ...