Sanremo 2023 | tornano i big in piazza | ecco chi ha scelto Amadeus

La Verità

I Maneskin aai Maneskin. Bello sarebbe un duetto in collegamento: gli Zelenskin. Oggi le messe cantate si celebrano così. Max Del Papa, 21 gennaio"Aandiamo perché ce lo siamo conquistato. Negli anni Settanta venivamo invitati continuamente. Ma era uno show che andava una sera in differita su Rai2. Al festival serviva visibilità, a noi ... Sanremo 2023, parla Will: «Voglio rispettare la storia di questo palco. Arriverò preparatissimo» (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Le zeppe Un'idea di Ivano negli anni Sessanta per essere tutti alti uguali sul palco. I lustrini e le sete shantung dai colori sgargianti Un'ispirazione data dai dipinti nell ...' DI LETTURA Ultimo arriva a Sanremo 2023 da super favorito per la vittoria finale. Con il brano “Alba”, da lui scritto, è la terza volta che l’artista romano sale sul palco dell’Ariston: nel 2018 con ...