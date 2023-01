SANREMO 2023 | MANESKIN SUPEROSPITI DEL FESTIVAL E SHOW CON AMADEUS AL TG1

(Di sabato 21 gennaio 2023)ha messo a segno l’ennesimo colpaccio mediatico e musicale. Dopo un perfetto countdown, iniziato nel Tg1 di pranzo, si è collegato con l’edizione clou del telegiornale più seguito dagli italiani, l’edizione delle 20 del Tg di Rai1, per annunciare la presenza deialdi, al via il 7 febbraio. “Numeri uno al mondo, ormai non si fermano più, album spettacolare”, li annuncia il re del. La rock band sarà ospite nella serata di giovedì con un medley di successi e le hit del nuovo album “Rush!”. Tutti insieme nello studio del Tg1 con Giorgia Cardinaletti si sono detti molto emozionati e contenti di tornare a

Adnkronos

Il gruppo rock italiano, fresco di " nozze " celebrate nella loro Roma, sarà superospite durante la terza serata di, quella di giovedì 9 febbraio, che vedrà la campionessa di volley ...Non si ferma la corsa del FantaSanremo verso il Festival della Canzone. Le iscrizioni al gioco hanno raggiunto il traguardo di un milione. Per avere contezza del ... il trasferimento adel ... Sanremo 2023, Maneskin al Festival: l'annuncio di Amadeus Per il terzo anno di fila i Maneskin calcheranno il palco dell’Ariston. Amadeus ha annunciato infatti, facendo irruzione negli studi del TG1, il ritorno a Sanremo della band che dopo l’ospitata dello ...Il Festival di Sanremo chiama, e i [Måneskin](https://www.vanityfair.it/topic/maneskin) rispondono. Per il terzo anno consecutivo, la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis… Leggi ...