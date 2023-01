Sanremo 2023 | Maneskin ospiti speciali per una serata

La Gazzetta dello Sport

Grazie al tempestivo intervento di un equipaggio della Croce Rossa die la professionalità del personale sanitario dell'automedica Alfa 2 un 60enne diè stato stabilizzato e poi trasportato immediatamente nel reparto Emodinamica del Borea per un infarto. È accaduto nel pomeriggio nella Città dei fiori.Tra gli sponsor del prossimo Festival di, la nostra è stata ospite d'onore del talk Stasera ... nel tempo la sua attività si è espansa esponenzialmente tanto da arrivare, anno del Signore, ... Maneskin a Sanremo 2023: superospiti terza serata, giovedì 9 febbraio Il conduttore ha presentato i Maneskin come i nuovi super ospiti ufficiali di questa edizione. Questa comunicazione entra però fortemente in conflitto con altre ...Il nuovo progetto sarà disponibile da venerdì 17 febbraio su tutte le piattaforme e in formato fisico, già attivo il preorder ...