Sanremo 2023 | il FantaSanremo sfonda il tetto del milione di iscritti

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – Non si ferma la corsa del Fantaverso. Le iscrizioni al gioco legato al festival hanno raggiunto il traguardo di un. Per avere contezza del risultato, basti pensare che l’anno scorso le iscrizioni si erano chiuse la notte prima dell’inizio del festival a 500.000. E il risultato era stato giudicato enorme, visto che l’anno prima glierano stati 50.000. Quest’anno, quando mancano più di due settimane dal festival, il Fantapuò contare su un seguito paragonabile all’ascolto medio di alcune delle principali emittenti tv generaliste. E promette, grazie ai tanti artisti in gara che già hanno fatt capire di voler stare al gioco, di tornare a punteggiare di ironia e gag le esibizioni dei cantanti in gara sul palco dell’Ariston, ...

Adnkronos

Non si ferma la corsa del FantaSanremo verso. Le iscrizioni al gioco legato al festival hanno raggiunto il traguardo di un milione . Per avere contezza del risultato, basti pensare che l'anno scorso le iscrizioni si erano chiuse la ..." Torno a, dopo averci pensato a lungo . E' un momento di grande esposizione per me e ... Un sound che guarda anche agli stadi della prossima estate: il tour Ultimo Stadi- La Favola ...