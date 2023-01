Sanremo 2023 | i Måneskin superospiti della terza serata

Adnkronos

E' semplicemente una crescita per Ultimo , un 'cambiamento anche personale', per dirla a parole sue, che lo fa tornare sul palco dell'Ariston 'per chiudere il cerchio', dalla vittoria come ...Chiara Ferragni a, ecco i brand che indosserà all'Ariston: 'Non vedo l'ora di mostrare ciò che abbiamo creato' Chiara Ferragni, Fedez e il look rock con giubbotto di jeans e borchie. Lui ... Sanremo 2023, il FantaSanremo sfonda il tetto del milione di iscritti Chiara Ferragni ancora presa di mira dagli hater. Mentre l'imprenditrice digitale si sta preparando per il suo debutto televisivo come co-conduttrice del Festival di ...«Un’evoluzione artistica che non necessariamente significa essere meglio o peggio». E’ semplicemente una crescita per Ultimo, un «cambiamento anche personale», ...