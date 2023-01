Sanremo 2023” | è già toto-vincitore | gli artisti più quotati anche dal Fantasanremo

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tutto è pronto per il Festival dinumero settantatré che quest’anno sarà l’assoluto protagonista delle giornate (ma soprattutto delle serate) che vanno dal 7 all’11 febbraio prossimo. Delle canzoni in gara alla kermesse, al di là dei titoli e i temi, si sa pochissimo eppure già fervono le scommesse su chi potrebbe essere ilil Fantadà quotazioni altissime per alcuni big in particolare.: è iniziato ilGiorno dopo giorno, le certezze per quanto riguarda il Festival disono sempre di più. Da tempo sappiamo che sarà Gianni Morandi ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston e che con loro vi saranno, a seconda delle serate, diverse co-presentatrici. La prima ad essere ...

Il tour " Ultimo Stadi- La Favola Continua ", per il quale sono già stati venduti oltre ... Perché hai deciso di tornare, un po' a sorpresa, al Festival Vado amolto dritto con tutto il ...Ultimo, tra i toto - vincitori di: al via (anche) il toto - perdente . Il motivo per il quale Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia sono sul podio del toto -è molto ... Sanremo 2023, parla Will: «Voglio rispettare la storia di questo palco. Arriverò preparatissimo» La trovata del matrimonio - "una pagliacciata" per molti - è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E quello della popolarità dei Maneskin, ...