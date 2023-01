Sanità pubblica | Cgil | “Sta crollando | servono risorse e assunzioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Carenza di personale, carichi di lavoro ingestibili e fuga di operatori sanitari, definanziamento del Fondo sanitario, inflazione e caro energia. Il tutto mentre peggiora la qualità del servizio, tra liste di attesa che si allungano e pronto soccorso che vanno in tilt con tempi di risposta infiniti. Sotto questo peso lain Italia sta letteralmente, mentre si allarga il peso del privato e si fanno largo le esternalizzazioni”. A mettere in fila le criticità che investono il Servizio sanitario nazionale è la Funzione, denunciando “una combinazione di fattori che stanno letteralmente affossando lae con essa operatori e cittadini. Non c’è tempo da perdere:...