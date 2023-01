Sampdoria | Stankovic | «Siamo lì | non molliamo»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le parole di Dejan, allenatore della, alla vigilia della sfida contro l’Udinese. I dettagli Di seguito le parole di Dejanin conferenza stampa alla vigilia di-Udinese. PAROLE – «Se continuiamo con questo approccio e questa intensità anche gli episodi a favore arriveranno, basta poco. Lac’è,presenti in tutti i reparti, con l’Empoli abbiamo creato tanto anche davanti. A Empoli meritavamo almeno un gol, è stata una prestazione ottima. C’è rimasto l’amaro in bocca e tanta rabbia che dobbiamo trasformare in convinzione. Dobbiamo continuare su questi ritmi e cambiare marcia di fronte ai nostri tifosi, fare vedere anche nel nostro stadio di carnefatti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

