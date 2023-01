Sampdoria | Stankovic | ' Gli episodi a favore arriveranno | basta poco'

Samp News 24

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Gli ..."Vedo negli occhi di tutti la voglia di ribaltare la situazione: siamo lì e non dobbiamo mollare di un centimetro". Il tecnico dellaDejansuona la carica in vista del match di domani al Ferraris con l'Udinese. "Stanno bene, è una squadra tosta, ben allenata, a cui stanno mancando solo i risultati. Adesso siamo ... Calciomercato Sampdoria, Stankovic chiede una punta: la risposta di Baldini Il programma della 19ª giornata di Serie A prevede la sfida tra la Sampdoria e l’ Udinese. Il club allenato da Dejan Stankovic trovandosi in penultima posizione ha assolutamente bisogno di far punti p ...Alla vigilia della partita con l'Udinese, domenica 22 gennaio alle 12,30 a Marassi, Dejan Stankovic in una dichiarazione ai media ufficiali (video gentilmente concesso da UC Sampdoria) vuole ripartire ...