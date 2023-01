Salute | trasporti e turismo | Fratelli d’Italia guarda alla Regione per migliorare il territorio

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 gennaio 2023) Fiumicino – Una rivoluzione che parta d, passando per l’istruzione, ie la valorizzazione del settore turistico: questi i temi centrali delle proposte avanzate daFiumicino nella conferenza tenutasi questa mattina, 21 gennaio 2023, presso la Sala Leonardo dell’Hotel Best Western. Un’occasione in cui sono state ribadite le criticità del nostroe presentate delle soluzioni mirate a risolverle. Proposte ben accolte dal candidato sindaco al Comune di Fiumicino Mario Baccini, e dai candidati alle elezioni regionali 2023 Massimiliano Maselli e Roberta Angelilli, che hanno partecipato all’incontro. “Siamo qui con delle proposte interessanti non di facilissima realizzazione, affinché si torni a parlare di Fiumicino a livello regionale – ha ...