Salta il rinnovo con l’Inter | ne approfitta Xavi a zero

TuttoCalcioNews

MILAN,L'INCONTRO PER ILDI LEAO: LA SITUAZIONE Uno slittamento che allarma non poco il club di Via Aldo Rossi. Questo perchè i giorni passano e la trattativa si fa sempre più ...La prima cosa cheall'occhio è il design , ovviamente, dunque cominciamo col dirvi che questo ... Salvo, l'offerta scadrà il 31 gennaio prossimo. Milan, salta l'incontro per il rinnovo di Leao | Ultime notizie L'Inter deve per forza di cose iniziare a pensare anche alla difesa del futuro. Un obiettivo costa troppo per le casse ...Tmw Milan, Leao vuole abbassare la clausola a 80 milioni. Nessun incontro in programma Non c'è nessun incontro in programma fra il Milan e Ted Dimvula, cioè chi ne detiene la procura dallo… Leggi ...