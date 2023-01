leggo.it

È il 12 gennaio e l' uomo è nudo nella sua, si avvicina alla minorenne: ', vieni con me!', ma la ragazza ovviamente non l'asseconda e impaurita fugge e denuncia il fatto ai militari. Ieri ...E' il 12 gennaio e l'uomo è nudo nella sua, si avvicina alla minorenne: ', vieni con me', ma la ragazza impaurita fugge denunciando il fatto ai militari. Ieri mattina, l'ultimo episodio. Con ... «Sali in auto, vieni con me»: uomo nudo avvicinava le ragazzine della scuola, arrestato I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania hanno arrestato un 36enne di origini colombiane. Già lo scorso dicembre l'uomo era stato ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...