Salernitana | Ochoa | «Potevo andare al Napoli Ecco perché è saltata»

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 gennaio 2023) Guillermo, portiere della, rivela che in passato è stato vicinissimo a vestire la maglia del. In un’intervista rilasciata a Sportweek, il portiere dellae della nazionale messicana Guillermoha parlato della possibilità di un suo trasferimento alnel 2018.ha dichiarato di essere cresciuto guardando le grandi squadre della Serie A, come la Juventus di Buffon e Del Piero e il Milan di Pirlo e Schevchenko, e di essere un grande appassionato del campionato italiano. Il portiere messicano ha poi rivelato di essere stato vicino al trasferimento alnel 2018, mentre giocava ancora per il Liegi in Belgio. “Mi voleva il, ma il mio allenatore allo Standard disse no e il ...