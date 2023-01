Salernitana | obiettivo dall'Everton

TUTTO mercato WEB

... per timore del Napoli e perché il Verona che ha battuto il Lecce e ha perso Henry per infortunio (era undi mercato granata) si è portata nel frattempo a - 6. Laapproccia ...Come una grande squadra. Che punta dritta verso un sogno, sempre più un, senza voltarsi indietro. Il Napoli dimentica subito l'amara eliminazione in Coppa Italia ... lafinisce ko ... Salernitana, obiettivo difensore: oggi contatti con l'Olympiacos per Pape Cissé Il Napoli fa suo il derby campano, sotto il diluvio di Salerno, piegando i padroni di casa, grazie alle marcature di Di Lorenzo in chiusura di primo tempo e Osimhen in apertura di secondo, in una part ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 La nostra Diretta LIVE finisce qui: noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 20.06 Statistiche che confermano il ...