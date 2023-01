Salernitana | niente pienone contro il Napoli | 20mila allo stadio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Peril sold out non ci sarà, a differenza di quanto accaduto in occasione della gara con il Milan. All’Arechi sarannoo poco più gli spettatori che assisteranno dal vivo aA frenare ilsugli spalti hanno contribuito diversi fattori, a cominciare dal caro biglietti. Ma nella scelta di seguire la partita a casa davanti alla tv devono aver inciso anche il maltempo (durante l’orario della partita sono annunciati pioggia e temperature molto rigide) e le restrizioni che, per ragioni di ordine pubblico, sono state imposte dalla Questura, e che hanno impedito anche l’apertura del settore ospiti della Curva Nord. Segui ZON.IT su ...

Sport Mediaset

... contratti e discorsi non ci interessadi, ma solo arrivare in fondo a questa ...- Napoli, le formazioni: Kvaratskhelia non recupera, Nicola punta sul 4 - 3 - 3 Rispetto a ...Alle 18.00in campo allo Stadio Arechi di Salerno contro il Napoli. Derby campano di ... Arturo Ianniello dal titolo "sono diventatoalle prime luci": una selezione di opere ... NAPOLI, NIENTE SALERNITANA PER JUAN JESUS - Sportmediaset Sabato 21 gennaio alle ore 18, presso la galleria salernitana Civico23, sarà inaugurata la mostra dell'artista campano Arturo Ianniello ...Per Salernitana - Napoli il sold out non ci sarà, a differenza di quanto accaduto in occasione della gara con il Milan. All’Arechi saranno 20mila o poco ...