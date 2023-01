Salernitana-Napoli risultato 0-2 | gol di Di Lorenzo e Osimhen

CalcioNapoli24

Commenta per primo0 - 2 Ochoa 6: sfodera grandi riflessi su Osimhen, può poco sulla botta di Di Lorenzo. E' un po' in ritardo sul tiro di Elmas che finisce sul palo, diventando assist per Osimhen. ...Ilpassa a Salerno battendo la2 - 0 (1 - 0) in un match della 19/a giornata del campionato di Serie A. Decidono i gol di Di Lorenzo (45' + 3') e Osimhen (48'). . Ultim'ora Il Mattino - Salernitana-Napoli a rischio rinvio: il motivo (ANSA) - SALERNO, 21 GEN - Dopo l'eliminazione in Coppa Italia il Napoli riparte subito con le marce alte. Gli azzurri campioni d'inverno espugnano 2-0 l'Arechi nel derby con la Salernitana e ...Giovanni Di Lorenzo ha commentato così il successo del suo Napoli sulla Salernitana: "Sapevamo che sarebbe stata difficilissima, loro ...