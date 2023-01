Salernitana-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

(Di sabato 21 gennaio 2023)è una partita piena di significati per entrambe le squadre: i padroni di casa ritrovano Nicola in panchina dopo l’esonero e la capolista vuole continuare a correre dopo lo scivolone in coppa Italia.Iltorna subito in campo. Dopo il ko in Coppa Italia, la capolista è attesa a Salerno per

CalcioNapoli24

Si gioca anche in Serie A dove ildopo l'inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia vuole tornare a fare la voce grossa in campionato, battendo lanel derby. Prendendo in ...Ilfa visita allaper ripartire dopo la sconfitta ai rigori con la Cremonese in Coppa Italia, ma anche per dare continuità in campionato alla splendida vittoria contro la Juventus. ... Probabili formazioni Salernitana-Napoli: Spalletti fa 2 cambi in attacco In programma quest’oggi anche il derby campano Salernitana-Napoli e il match tra Fiorentina e Torino Verona-Lecce, ma non solo, sono infatti tre in totale le gare che si disputeranno quest’oggi in Ser ...Umberto Chiariello, giornalista e volto di Canale 21, si è così espresso ai microfoni Telecolore in vista del match tra Salernitana e Napoli ...