Salernitana-Napoli | Nicola tenta una formazione inedita

CalcioNapoli24

senza Kvaratskhelia per la partita con la: il georgiano, che aveva già saltato la gara di Coppa Italia, è ancora alle prese con l'influenza e non è convocato. Intanto dopo ......per la. Nicola , oltre a Sepe , Mazzocchi , Maggiore , Bronn e Fazio , perde anche Radovanovic alla vigilia del derby. In attacco Dia e Piatek supportati da Candreva . In casa... Probabili formazioni Salernitana-Napoli: Spalletti fa 2 cambi in attacco Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli: Kvaratskhelia non recupera, c'è Elmas Ultima giornata del girone di andata, con i campioni d'inverno del Napoli chiamati ad un derby non semplice dopo un ...I dubbi sono tutti lì, a sinistra. E non c'è tempo per fare delle primarie e decidere a chi tocca. Perché con il forfait di Kvara si aprono due tipi di scenari: giocare ...